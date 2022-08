Rozenburg komt in actie en vraagt aandacht voor de problemen in het havendorp

De Calandbrug maandenlang afgesloten, het pontje naar Maassluis dat soms ineens uit de vaart is, wegwerkzaamheden die het halve dorp plat leggen en dan ook nog eens onrust op Rozenburg zelf, zoals de overlast bij het pas geopende Cruijff Court. Voor Marcel Bavelaar (60) kwam er ineens wel heel veel op Rozenburg af. ,,We zijn met zes mensen, betrokken Rozenburgers, bij elkaar gaan zitten. Kijken wat we konden doen”, blikt Bavelaar terug. Er werd gedacht aan een blokkade of aan een protestmars, het werd een digitale petitie, bestemd voor de Rotterdamse gemeenteraad.