Rozenburg komt in actie tegen maandenlange stremming van brug: geen blokkade, wel petitie

Nabestaan­den soms nog jaren bezig met opzeggen abonnemen­ten overlede­nen, Graciëlla heeft oplossing

Nog maar vijf jaar geleden was het een omslachtig karwei, waarmee rouwende nabestaanden werden opgezadeld: het opzeggen van abonnementen die een overleden familielid in zijn leven had afgesloten. Dankzij Graciëlla van Vliet en haar bedrijf Closure kan dat nu veel gemakkelijker. Over een paar jaar is die rompslomp misschien wel helemaal verleden tijd.

16:00