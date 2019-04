Rozenburg rouwt om Patricia en haar zoontje Kjeld: ‘Dit raakt het hele dorp’

Brandmel­der blijft maar loeien in zorgcen­trum Rockanje

15:07 Niet één, niet twee, maar vier keer ging het brandalarm in woonzorgcentrum Stuifakkers in Rockanje vanochtend af. Terwijl er ‘absoluut’ geen brand is. Het is onduidelijk wat wél de oorzaak is van de meldingen. ,,Mogelijk dwarrelt er stof langs de melder.”