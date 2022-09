Rozenburg wijst megakap af: deze bomen hebben bijzonder gebruik

Ruim zestig nieuwe bomen voor groene strook rondom Rozenburg

Havenbedrijf Rotterdam is deze week begonnen met het planten van ruim zestig bomen in het Hoefijzer rondom Rozenburg. De esdoorns, iepen, amberbomen en lindes zouden eigenlijk al in het voorjaar worden geplant, maar broedende vogels gooiden toen roet in eten.

16 september