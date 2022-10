Rozenburg wil daden zien: ‘Help ons, we zitten gevangen’

Voor Rob Oosterlee, lid van de dorpsraad Rozenburg, is het het zoveelste voorbeeld van de kwetsbare bereikbaarheid van het Rotterdamse havendorp. ,,Ik heb eerder gezegd: Rozenburg, ééns een eiland, áltijd een eiland. Dat begint te frustreren, omdat het niemand in bestuurdersland ook maar iets lijkt te kunnen schelen.”

Deze week viel ook de veerpont naar Maasluis weer uit, terwijl de kapotte Calandbrug dit jaar niet meer open gaat voor verkeer. ,,Alle grote verbindingen met Rozenburg liggen eruit en ál het verkeer moet over secundaire wegen zoals de Botlekweg. De omleidingsroute via Theemsweg en Rozenburgse Sluis staat meerdere keren per dag muurvast. Vanwege onderhoudswerk is de Clydeweg in de Botlek ook afgesloten, waardoor iedereen over de Botlekweg moet. Ook de bus die als vervangend vervoer voor het veer dienst doet.”