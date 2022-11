Rozenburg woest over windmolenkaart: ‘Onze leefbaarheid is genoeg aangetast’

Jeroen in zonnetje gezet voor redden scootmobie­ler uit water in Spijkenis­se

Spijkenisser Jeroen Klink is maandag in het zonnetje gezet voor het redden van scootmobieler Eddy Hak uit het water langs de Hekelingseweg in zijn woonplaats. Hij ontving een bronzen penning en een getuigschrift van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

14 november