Rozenburger komt op voor ouderen: ‘Bijna onmogelijk om het dorp uit te komen’

Ouderen en gehandicapten in Rozenburg kunnen haast hun dorp niet meer uit. Door alle bereikbaarheidsproblemen van de afgelopen tijd is het voor deze groep lastig om het eiland op ‘normale’ wijze te verlaten. Rozenburger Rob Smith heeft het Rotterdamse college daar een boze brief over gestuurd. Op vrijdag 4 november komen burgemeester en wethouders op bezoek in het havendorp.

,,Sinds 14 mei is de Calandbrug buiten werking en de vervangende pont is niet geschikt voor scootmobielen”, begint Smith. ,,Sinds medio oktober is de pont naar Maassluis buiten werking en de vervangende pont is niet geschikt voor rolstoelen en scootmobielen. En sinds midden september is het voor ouderen en gehandicapten niet meer mogelijk om tussen 13.45 en 15.45 uur gebruik te maken van Vervoer op Maat.”

Dat betekent volgens hem dat deze groep ‘met geen mogelijkheid het dorp kan verlaten, behalve ’s morgens en ’s avonds en dan ook nog eens alleen om medische redenen.’ ,,Ik vind dat onverteerbaar en verzoek u zo snel mogelijk een oplossing te vinden.”

Onder de maat

De Rozenburger noemt de bereikbaarheid van zijn dorp ‘zelfs in de meest optimale omstandigheden onder de maat’. ,,In tegenstelling tot alle andere Rotterdamse wijken is er geen metro-, sneltram- of snelbusverbinding.”

Rozenburg moet het doen met twee tijdelijke ponten (naar de Europoort en Maassluis) en een bus die vaak in de file staat. Daarom is het uitschakelen van Trevvel ‘uiterst pijnlijk’, stelt de Rozenburger. ,,Ik heb dat zelf ondervonden toen een afspraak met de Belastingdienst te elfder ure moest worden afgezegd.”

Smith heeft zijn brief gestuurd aan de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam), ook de dorpsraad van Rozenburg, ouderenpartij 50Plus in de Rotterdamse gemeenteraad en de SP in de Tweede Kamer zijn op de hoogte gesteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.