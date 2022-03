Rozenburgers liggen wakker van geschuif met schroot

Feyenoord Vrouwen naar de Kuip: na voorwed­strijd volgende Klassieker waarschijn­lijk in voetbaltem­pel

Het is Feyenoord Vrouwen gelukt! Nog in hun debuutseizoen speelt de ploeg van Danny Mulder in de Kuip. Morgen is het slechts een demonstratiewedstrijd, maar... de volgende Klassieker wordt in mei zeer waarschijnlijk in de voetbaltempel van Nederland gehouden.

22 maart