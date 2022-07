Rozenburgers zijn er klaar mee: oproep tot protest vanwege lange sluiting Calandbrug

met video Hond Mexx heeft zijn uiterlijk niet mee, maar na ruim een jaar in het asiel heeft hij éindelijk een thuis

Hij was te oud en had zowel zijn ras als zijn uiterlijk niet mee. 392 dagen moest hond Mexx in het asiel wachten op een nieuw thuis, maar nu is het eindelijk zover. De negenjarige Stafford werd maandag opgehaald door zijn twee nieuwe baasjes. Bij Dierenopvangcentrum Spijkenisse zwaaien ze Mexx uit met een lach en een traan.

