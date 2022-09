Rozenburgers zitten al hele dag zonder stroom: verschillende apparaten doorgebrand

,,Dan hebben we het over een zeer lokale storing, waarschijnlijk veroorzaakt door een defecte kabel. Maar vanwege die lokaalheid is het moeilijker om de oorzaak te vinden”, zegt een woordvoerder van Stedin. En als het ‘dan even tegenzit’, dan kan het zomaar even duren voordat de problemen zijn opgelost, zegt de woordvoerder. Volgens hem is de storing ‘in de loop van de avond’ voorbij.