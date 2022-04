Ruim 1,8 miljoen voor grond verhuizing voetbalclub: ‘We zijn er verre van gerust op’

Het perceel net buiten het dorp, waarover de gemeenteraad 20 april beslist, ligt tussen de Nieuwe Achterweg en Nieuw Rockanjesedijk. De bedoeling is dat de club hier over enkele jaren naartoe verhuisd. De plannen voor een accommodatie en evenemententerrein op deze locatie zijn nog niet uitgewerkt. ,,Nu gaat het alleen om de aanschaf van de grond’’, benadrukt wethouder Henk de Graad (VVD).

Vertrouwen

Vv Rockanje heeft nu een onderkomen op sportpark Drenkeling. Westvoorne wil daar de bestaande woonwijk verder uitbreiden. Tegenover de beoogde toekomstige locatie, aan de andere kant van Nieuwe Achterweg, moet later ook nog een nieuwe wijk komen.

Volledig scherm Het plan voor vv Rockanje dat in december 2020 op tafel lag. Het is nu nog maar de vraag of de club gaat renoveren en uitbreiden of verhuizen naar een andere locatie. © vv Rockanje

De raad van de fusiegemeente Voorne aan Zee moet over de verhuizing van de voetbalclub gaan beslissen. Wethouder De Graad heeft er vertrouwen in dat dat ook gebeurt. ,,Een nieuwe raad zal niet snel afwijken van het eerder genomen standpunt.’’

Renovatie

Vv Rockanje wacht op renovatie en uitbreiding van de verouderde accommodatie op sportpark Drenkeling. De club is in principe voor een nieuwe locatie, maar weet nu na jaren nog niet waar het aan toe is. ,,We staan hier nu weer voor de zoveelste keer’’, stelt voorzitter Ruben Eland.

Quote Dan blijven we zitten in het aller­slecht­st denkbare scenario Ruben Eland, Voorzitter vv Rockanje

Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is voor de verhuizing. Met de komst van de nieuwe huizen en dus nieuwe leden is het nog maar de vraag of de nieuwe locatie groot genoeg is.

Scenario

De club is doodsbang dat na de samenvoeging van de gemeenten nieuwbouw op de nieuwe locatie uiteindelijk niet doorgaat en de huidige accommodatie dan slechts gedeeltelijk is gerenoveerd. Eland: ,,Dan blijven we zitten in het allerslechtst denkbare scenario.’’

