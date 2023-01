Rumoer in Rozenburg rond bezoek wethouder Karremans: ‘Verzocht de mail in te trekken’

Bewonersgroep Rozenburg in Actie is boos dat het bezoek van de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans aan het havendorp anders loopt dan was afgesproken. De VVD-bestuurder komt op 18 januari langs in Rozenburg, de organisatie had daar graag een grotere inbreng in gehad.

Bij het bezoek van het college vorig jaar november ging het ook al mis, aldus Rozenburg in Actie in een mail aan de wethouder. ,,Er was afgesproken dat wij aan het begin van de plenaire zitting 3.200 handtekeningen zouden overhandigen en een manifest zouden voorlezen over de onvrede in dit dorp. De organisatie wijzigde op het laatste moment de volgorde en zag de overhandiging liever als epiloog, zodat de inhoud van het manifest in beknopte vorm moest worden uitgesproken.”

Er zou een herkansing komen: het bezoek van wethouder Vincent Karremans op 18 januari die er in november niet bij was. Er was al een akkoord over het programma, waarbij Rozenburg in Actie de bestuurder in Rozenburg zou rond leiden. ,,Tot onze stomme verbazing ontvingen wij op 14 december bericht, waarin werd medegedeeld dat ook de Dorpsraad aanwezig zou zijn. Wij hebben dit onmiddellijk tegengesproken en verzocht de mail in te trekken.”

Achtergrond

Het programma is aangepast met nu een rol voor de Dorpsraad én Rozenburg in Actie. ,,Het initiatief voor dit bezoek is door ons buiten de Dorpsraad genomen en door toedoen van de wijkmanager wordt die er toch erbij betrokken. Niet alleen is onze tijd sterk ingekrompen, we worden weer naar de achtergrond geschoven. Zo komt er van het overeengekomen programma niets terecht.”

Rozenburg in Actie heeft Karremans gevraagd de aanvankelijke opzet op 18 januari na te leven. ,,Een man een man, een woord een woord. Of is dit spreekwoord op het stadhuis onbekend?” De wethouder zegt met beide partijen in gesprek te gaan.

