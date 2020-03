Scheidsrechter Marcello is het commentaar beu en post een hilarisch filmpje: ,,Scheidsrechterrrrr!”’

Zuidlandse ondernemer opent ‘McDrive’ voor pannenkoe­ken

16 maart Nu hij vanwege de coronacrisis geen klanten meer in zijn restaurant mag ontvangen is Maikel van der Steen van de Pannenkoekenbakker in Zuidland een ‘McDrive’ begonnen: klanten bestellen telefonisch bij hem en halen op het afgesproken tijdstip met de auto hun bestelde pannenkoeken op.