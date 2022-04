Schoolkinderen gaan ‘enge’ hangjongeren ontmoeten: nu blijven ze liever uit hun buurt

Dat werd donderdag bekend tijdens een vergadering van de kindergemeenteraad. Jongeren die rondhangen bij speelplekken blijken een bron van zorg bij veel kinderen, zo ontdekte de stichting De Kleine Ambassade in gesprekken. De stichting bereidt kinderen voor op een actieve rol in de samenleving. De jeugd vindt de oudere jongeren met scooters vaak eng en blijft daarom uit hun buurt. ,,Maar is het daar onveilig of voelen wij ons onveilig?”, vroeg Renate van der Donk van De Kleine Ambassade aan de kinderen.

Geschrokken van mes

Om daar antwoord op te krijgen, gaat het jongerenwerk de ontmoeting regelen en hoopt onderling begrip te kweken. Dat zou ook kunnen door een buurtfeest te organiseren, zoals de kinderraad de onderwijswethouder Wouter Struijk als suggestie gaf. Een meisje vertelde dat ze bij de skatebaan wilde spelen, maar dat ze daar tot haar schrik iemand met een mes zag. Daarop ging zij er met vriendinnen snel vandoor. Op school kregen ze later les over messengeweld en dat had haar best geholpen, zei ze. Een vertegenwoordigers van het jongerenwerk merkte op dat zulke lessen op veel scholen worden gegeven. Dat moet het iets minder eng maken.

Kinderkrant

Omdat veel kinderen zich regelmatig zorgen maken, bijvoorbeeld over hun veiligheid of de oorlog in Oekraïne, kwamen ze met ideeën om dit bespreekbaar te maken. Zo zou er een kinderkrant moeten komen over zulke onderwerpen, zodat leerlingen er met elkaar in de klas over kunnen praten. Ook willen ze een ‘kletspot’ met vragen, zodat ouders met hun kinderen kunnen bespreken waar deze soms mee worstelen. In de klas zou minstens een uur per week over ‘hoe we ons voelen’ moeten worden gepraat.