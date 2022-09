Senioren hebben al negen jaar overlast van gymtoestellen, gemeenteraad wil nu verplaatsing

Al bijna negen jaar klagen omwonenden van gymtoestellen in Oostvoorne over overlast van hangjongeren. De Westvoornse gemeenteraad dringt nu aan op maatregelen.

De jeugd heeft in Oostvoorne geen ‘officiële’ ontmoetingsplek. Ze komen wel samen op verschillende locaties in het dorp. Het pleintje met de speeltoestellen voor kinderen en gymtoestellen voor volwassenen bij de woon-zorgcomplex Leemgaarde is al jaren een van die hangplekken, tot ongenoegen van de vele senioren in de buurt. ‘De jeugd gaat niet om tien uur ’s avonds naar bed, maar staat vaak tot na middernacht met elkaar te praten, te lachen en lol te maken. De omwonenden hebben hier last van’, aldus coalitiepartij VVD.

De VVD verzoekt, met steun van een raadsmeerderheid, in een motie om actie. De gymtoestellen bij de Leemgaarde zijn ooit geplaatst om mensen hierop aan het bewegen te krijgen. In de praktijk blijken deze toestellen in deze vitaliteitstuin weinig te worden gebruikt voor dat doel.

‘Mislukt’

Al in december 2013 deden omwonenden in het AD hun beklag over de toen net aangelegde vitaliteitstuin. ,,We hebben zeven dagen in de week en geregeld tot half drie ’s nachts overlast. Ik gun de jeugd een speeltuin, maar deze staat op de verkeerde plek’’, zei een omwonende destijds. De gemeente deed daarna aan aanpassingen om de situatie te verbeteren.

De Westvoornse raad wil dat de gymtoestellen naar een andere locatie worden overgebracht. Tevens moet met de jeugd worden besproken wat hun wensen zijn. Het dagelijks bestuur gaat bekijken wat mogelijk is. ,,Het pleintje is mislukt en eigenlijk tot ieders ergernis ligt het er nog’’, aldus wethouder Lies van der Pol (D66).

In 2013 waren er ook vergevorderde plannen voor een jongerenontmoetingsplaats (jop) op de Hofwei in Oostvoorne. Die is toen niet doorgegaan. Omwonenden waren fel tegen de komst van de jop.

