Seraja (22) besloot een kroeg te kopen: ‘Iedereen zei: ga je het echt doen?’

Ze is nog maar 22 jaar oud. Dat weerhield Seraja Buitendijk er niet van om een kroeg over te nemen. Want eigenlijk, zo redeneerde ze, is er maar weinig wat haar tegenhoudt. ,,Op een gegeven moment is het kiezen of delen en volg je je droom.’’