Silly Walk-zebrapad onthuld in Spijkenisse

Bas (38) was een van de eersten die een Silly Walk op het zebradpad mocht doen. Hiervoor kreeg hij een speciale oorkonde. ,,Moet je kijken! Leuk hè”, zo trots is hij erop. Floortje van Campen (11), Ferida Sacikiru (12), Noa van Eik (11) uit Spijkenisse en Kay Rijnberg (11) uit Brielle liepen breed lachend naar de overkant ,, Het is echt heel origineel”, zegt Floortje. Op de vraag of ze ook na vandaag nog raar over het zebrapad gaan lopen antwoorden ze allemaal volmondig ja. ,,Echt wel, ik ga blijf dit zeker doen”, schreeuwt Kay.



Margot Kroon (64) vindt dat dit soort dingen er vaker moeten zijn. ,,Dit is toch leuk”, roept Margot Kroon (64). Arm in arm blijft ze met Anja Schruijer (62) en Arno Oomen (66) heen en weer lopen. ,,Je bent toch stom als je nu niet mee doet. Het is hartstikke grappig”, zegt Schruijer. ,,Ik denk alleen dat als we dit morgen of overmorgen nog steeds doen dat we voor gek worden verklaard”, grapt ze.