Slachtoffers dodelijk verkeersongeluk Dirksland zijn twee Polen (31 en 38), mogelijk drank in het spel

Metrostati­on Spijkenis­se-Cen­trum in de steigers voor complete metamorfo­se

18 augustus Werklieden zijn druk in de weer om het dak van metrostation Spijkenisse-Centrum op te knappen. Het dak van dit station, dat in 1985 werd geopend, is de afgelopen weken in de steigers gezet zodat het kan worden schoongemaakt en deels geverfd.