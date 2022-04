‘Sms-bom’ aan drugsgebruikers levert Goeree-Overflakkee nog weinig concreets op

Met een telefoon van de dealer, die vorig jaar in beslag werd genomen tijdens een actie tegen drugshandel, stuurde de politie een link naar de website van een hulporganisatie aan de 230 contacten. De site waarnaar werd verwezen in het bericht, www.samenzien.com, werd meer bezocht na de sms-bom.

,,Maar we kunnen niet zien of dat ontvangers van het smsje zijn’’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Er was ook veel media-aandacht en logischerwijs levert dat ook extra bezoekers op.’’

Aantallen onduidelijk

De politie en de gemeente wilden zich met de sms-bom rechtstreeks richten op gebruikers op het eiland, dat in de volksmond ook wel het ‘witte eiland’ wordt genoemd vanwege het vele drugsgebruik. De actie is onderdeel van SamenZien, een plan dat de gemeente in maart samen met 24 partijen ondertekende om de drugsproblematiek op het eiland aan moet pakken.

Naar de verschillende partijen wordt op de website verwezen. Mensen die met een verslaving kampen, kunnen bellen met een hulplijn van Narcotics Anonymous. Hoeveel mensen daarnaar na de sms-bom hebben gebeld, is niet duidelijk.

Pas in mei meer bekend over effectiviteit

,,We weten als gemeente dat er daar na de sms-bom telefoontjes zijn binnengekomen, maar we hebben geen aantallen of vergelijkingen’’, stelt de woordvoerder. Ook over het aantal telefoontjes naar Cocaine Anonymous of Anonieme Alcoholisten zijn nog geen cijfers. Daarover wordt mogelijk pas in mei meer bekend, tijdens een evaluatie.

De Politie-eenheid Oost-Nederland deed vorig jaar een gelijksoortige actie, waarvan na een paar maanden duidelijke resultaten naar voren kwamen. In Zwolle bezochten 350 ontvangers na het smsje meteen de speciale website. Daarvan klikten er honderd door naar zelfhulpgroepen, en zeventig naar pagina’s over hulpverlening. Acht mensen belden na bezoek aan de website met een hulpverlener.

