Sommelsdijkers blijven nuchter onder winnen Kanjerprijs 10 miljoen euro: ‘We hebben al zoveel goeds in ons leven’

De Dorpsweg is het epicentrum van het prijzenfestijn. En hoewel het in deze straat een donderdagmiddag lijkt als alle andere, verdelen negen deelnemers hier onderling een bedrag van 5 miljoen euro. Prijswinnende buurtbewoners lopen echter niet de polonaise, zo lijkt het. Af en toe rijdt er een auto voorbij. Een vader haalt op de fiets zijn kinderen op van school. Maar wie een willekeurige winkel binnenloopt, hoor dat de Kanjerprijs wél het gesprek van de dag is in het dorp.



Zo ook bij Wijnkoperij A. Van Eesteren, op het midden van de Dorpsweg. Buurtbewoner Cees van Dongen stapt in de brandende zon zijn fiets af en loopt naar binnen voor een praatje met eigenaar Laurens van Eesteren. Van Dongen wijst naar de pittoreske huizen aan de overkant. ,,Daar zijn de meeste prijzen gevallen. Hoewel ik zelf ook niet heb te klagen’’, vertelt hij lachend. ,,Ik won een schijntje in vergelijking met hen: 3100 euro.’’