Songfestivalwinnaar Duncan zingt zaterdag op gratis festival in Hellevoetsluis

De organisatie wilde het nieuws pas vrijdagochtend naar buiten brengen, maar de 25-jarige zanger meldde het vandaag op de Zweedse televisie. Daar zei hij in een interview ‘ontzettend veel zin te hebben op te treden voor de mensen in de gemeente waar hij opgroeide’.

Organisator Petra Ronde van Vestingpop verwacht dat er duizenden mensen uit het hele land afkomen op het festival, maar meldt dat er strak de hand wordt gehouden aan het maximum van 3500 mensen op het terrein. ,,We hebben het al met duizend bezoekers opgeschaald.’’

Met de Veiligheidsregio, politie en veiligheidsdiensten loopt al maanden overleg over het in goede banen leiden van het festival nu Duncan zijn opwachting maakt. ,,Als het vol is gaan de hekken dicht. Op de matrixborden langs de wegen zullen mensen ook lezen dat het geen zin meer heeft naar Hellevoetsluis te komen.’’ De stad beschikt niet over een treinstation. In de buurt van het festivalterrein op het Zuidfront is één bushalte. Qua parkeergelegenheid is Hellevoetsluis ook niet berekend op tienduizenden extra bezoekers.

Eigen inwoners

Ronde: ,,We halen Duncan toch ook om voor onze eigen inwoners, die hem kennen, op te laten treden. We hopen dan ook dat ze vroeg komen.’’

Vorig jaar stond de Hellevoeter onder de naam Duncan de Moor, zijn echte naam, nog in de kleine tent van het festival. Hij kwam toen zonder band. ,,Duncan vroeg toen of hij dit jaar alsjeblieft op het grote podium mocht staan. Moet je zien wat er in een jaar tijd is veranderd’’, zegt Ronde, die apetrots is op haar plaatsgenoot die ze lange tijd begeleidde.

,,Ik weet nog goed dat we samen helemaal euforisch waren toen het lukte dertig kaarten te verkopen voor een huiskamerconcert. Heb ik samen met z’n moeder, z’n oma en z’n broertje de beelden teruggekeken. Trots dat we allemaal waren. En nu dit. We hebben nu een fantastische line-up.’’

Want na Duncan treedt The Kik op. Ook Son Mieux staat zaterdag op Vestingpop dat al om 13.00 uur begint.