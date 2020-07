Spanning in jeugdgevangenis loopt op, gedetineerden dreigen met opstand

Update Hoog bezoek: koning Wil­lem-Alexan­der gaat langs bij Abbenbroek­se boeren Peter en Rosalinda

17:12 Koninklijk bezoek deze vrijdagmiddag bij Van der Poel Loonbedrijf & Akkerbouw in Abbenbroek. Koning Willem-Alexander kwam bij de familie langs om te praten over de gevolgen van de coronacrisis voor het gezin. ,,Het was heel bijzonder om van hem een hart onder de riem te krijgen’’, zegt boer Peter van der Poel.