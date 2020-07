Speedgebruik op Goeree-Overflakkee groter dan in Barcelona en Parijs

Dat blijkt uit rioolwateronderzoek dat op vijf plekken op Goeree-Overflakkee is uitgevoerd. Burgemeester Ada Grootenboer is geschokt en vindt de uitkomst ontluisterend.

De gemeente wil op zoek naar de oorzaken van het grote gebruik van speed. Er is zowel gemeten in een week in juni als een week in september vorig jaar. Toen waren er veel toeristen op het eiland. Het is mogelijk dat de uitkomsten daardoor vertekend zijn, zegt Grootenboer.