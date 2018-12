Spiegel herinnert agent elke morgen aan horrornacht

Geen extra straf voor moordenaar

4 december De 25-jarige man die achttien jaar celstraf uitzit voor een dubbele moord in Hellevoetsluis in 2016 is vrijgesproken in een andere zaak. Voor een mishandeling in 2012 bij de toenmalige discotheek Lumeij in Brielle is volgens de rechtbank te weinig bewijs.