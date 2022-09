Spijkenisse krijgt een tweede Hema, 1 november opening

UPDATE/VIDEO Jongeman (19) beroofd onder bedreiging vuurwapen, overval­lers lossen schoten

Een jongeman (19) is zondagavond beschoten bij een beroving op 't Plateau in Spijkenisse. Het slachtoffer had een afspraak met de verdachten om zijn telefoon te verkopen. Tot een verkoop is het niet gekomen.

