Spijkenisse krijgt meer openbare toiletten na kritiek van Maag Lever Darm Stichting

In Spijkenisse komen meer openbare toiletten. Het is de reactie op de kritiek die de Maag Lever Darm Stichting (MLD) uitte.

Deze organisatie stelt dat Spijkenisse slecht scoort op het gebied van ‘toiletvriendelijkheid’. De gemeente Nissewaard (waar het toe behoort) bezet de 293ste plaats van de 344 gemeenten in ons land. Goeree-Overflakkee (32ste), Westvoorne (87ste), Brielle (90ste) en Hellevoetsluis (186e) staan een stuk hoger. Rotterdam is zelfs 5de.

Volgens de MLD zijn er in ons land te veel gemeenten met geen of weinig openbare toiletten. En dat is ernstig, stelt ze: 25 procent van de Nederlanders gaat soms tot regelmatig niet naar een winkelgebied vanwege het gebrek aan toiletten.

Place 2 Pee

Nissewaard trekt zich de kritiek aan. Zo komt er in de buurt van de roltrap bij de opgang van de Uitstraat naar de Nieuwstraat in Spijkenisse een nieuw openbaar toilet. Dat maakte wethouder Martijn Hamerslag onlangs bekend. De enige twee die er nu volgens de MLD zijn, zijn Place 2 Pee bij de trap aan de zijkant van de Uitstraat en de toiletten in de Hema.

Kinderboerderij

In een memo melden burgemeester en wethouders dat er meer toiletten worden opengesteld voor passanten. Het gaat onder meer om de toiletten van kinderboerderij De Trotse Pauw in het Centrumpark. Deze wc’s zullen nog voor de jaarwisseling voor iedereen toegankelijk zijn tijdens de openingstijden van de boerderij. Dat zal met een bord kenbaar worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor begraafplaats De Ommering achterin Spijkenisse-Noord. Hier mogen mensen straks alleen naar de wc als er personeel is, meldt het college.

Er wordt nog gekeken naar toiletvoorzieningen in de recreatiegebieden en naar verenigingen, organisaties of instellingen die hun toilet ‘gastvrij willen openstellen’.

