SpijkenisseFestival verliep deze keer wél vlekkeloos dankzij strengere beveiliging

Nooit eerder in de 28-jarige geschiedenis van het dorpsfeest op het marktplein in Spijkenisse was de beveiliging en bewaking zo streng. Burgemeester Foort van Oosten van de gemeente Nissewaard had dat geëist na de relletjes tijdens de editie in 2019. Groepjes jongeren zorgden voor opstootjes en werden door de politie te paard het terrein afgejaagd.