Spijkenisser (20) vecht met agent die kapotte knieschijf oploopt, cel geëist

Een agent heeft bij de aanhouding van een 20-jarige Spijkenisser een kapotte knieschuif opgelopen. Tegen de man, met wie hij in gevecht raakte, is zeven maanden cel waarvan drie voorwaardelijk geëist.

De politie wilde de man zaterdagnacht 14 mei na een vechtpartij tijdens het uitgaan in de Voorstraat aanhouden, maar hij rende hard weg. Tijdens de rechtszaak verklaarde hij dat hij dat deed omdat hij veel te veel gedronken had. ,,Achteraf was dat wegrennen geen slimme keus.” Bij de achtervolging zou één van de agenten hem hebben getackeld, kon de verdachte zich nog herinneren. Uit zelfverdediging trapte en sloeg hij naar eigen zeggen de diender. Deze zou hem veel te hardhandig hebben geslagen, ook met zijn wapenstok. ,,Ik had een blauw oog, een bloedlip en allemaal wonden en blauwe plekken.”

De agent zei dat het heel anders was gegaan. Het was de Spijkenisser die de agent een bodycheck gaf en tackelde. Bij zijn val trok de politieman de verdachte mee naar de grond en tackelde hem toen hij probeerde weg te rennen, zo verklaarde hij tijdens het verhoor. Bij de arrestatie trapte en sloeg de man hard om zich heen, aldus de agent. In het ziekenhuis bleek dat hij tijdens zijn val een scheurtje in zijn knieschijf had opgelopen. Hij moest van zijn enkel tot zijn lies in het gips.

Niet eerste keer

Het probleem in deze zaak is dat er verschillende verklaringen liggen. Zo zei een horecasteward dat de verdachte de agent helemaal niet had getackled. Andere agenten zeiden wer van wel. Een ander probleem is dat er geen camerabeelden zijn: de politiemensen hadden hun bodycam niet aan staan en de bewakingscamera’s in de straat deden het niet.

De officier van justitie geloofde de versie van de ambtsdragers. Temeer omdat het niet de eerste keer was dat de man terechtstond voor geweld tegen een politieman in functie. Hij is daar als minderjarige ook voor veroordeeld. Om die reden werd nu zeven maanden cel waarvan drie voorwaardelijk geëist met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast zou de verdachte de agent 1500 euro schadevergoeding moeten betalen.

Quote Agenten verdienen respect voor het werk dat zij doen Paul Verweijen, advocaat

Zijn advocaat Paul Verweijen bepleitte vrijspraak, omdat de arrestatie niet per se had gehoeven. ,,Er was geen aanleiding hem aan te houden voor een strafbaar feit.” Hij veroordeelde in zijn pleidooi wel geweld tegen politiemensen. ,Agenten verdienen respect voor het werk dat zij doen.”



Uitspraak over twee weken.

