Spijkenisser (28) mishandeld, bestolen en op sokken en zonder jas in vrieskou achtergelaten na ruzie met ex

De politie trof de man op zaterdagavond 13 februari op kousenvoeten aan bij een boerderij waar hij bont en blauw aankwam en om hulp vroeg. Hij was totaal in de war. Volgens de Spijkenisser is hem de drugs GHB toegediend, voordat de mannen hem te grazen namen. Maar daar repte het Openbaar Ministerie (OM) maandag in de voorbereidende rechtszaak tegen vier verdachten met geen woord over. ,,Ze kwamen uit de bosjes tevoorschijn en vielen me van alle kanten aan”, vertelde de man na de zitting. Hij sprak van ‘de bangste dag van zijn leven’.