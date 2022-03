Spijkenisser mishandelt en bedreigt voetganger bij verkeersruzie

Vluchtelin­gen naar hotels in Spijkenis­se: ‘Asielzoe­kers­cen­trum Boyleweg verpietert ondertus­sen’

De gemeente Nissewaard brengt 76 gevluchte Oekraïners onder in het Carlton en het Atlas Hotel in Spijkenisse. Van het in 2016 gereedgemaakte asielzoekerscentrum in een voormalig kantoorpand aan de Boyleweg wordt geen gebruikgemaakt.

14 maart