Spijkenisser singer-songwriter presenteert debuutalbum en wel voor de tweede keer

Zing en schrijf je al lang nummers?

Waar gaat Thuiskomen over?

,,Mijn teksten gaan over de diepgang van de huidige tijd, de pijn van loslaten, de kracht van innerlijke heling en de roep van de liefde. Thuiskomen gaat over vertrouwen hebben in de toekomst waarbij je zonder masker mag laten zien wie je werkelijk bent. Een nummer van de cd heet ook Thuiskomen. ’’

Je gaat je album voor de tweede keer presenteren?

,,De eerste keer was bij de Soefitempel in Katwijk. Zo’n mooie plek dicht bij de zee. Ik zou niet weten waar ik die in Spijkenisse had moeten presenteren. De cd-release werd in Katwijk enthousiast ontvangen en met een staande ovatie begroet. Zondag 28 augustus presenteer ik om 15.00 uur voor de tweede keer mijn debuutalbum, dit keer in Op Hodenpijl in Schipluiden. Tickets voor dit intieme concert zijn online te bestellen.’’