Spijkenissers reisden Europa door om de banden aan te halen

Verdachte van moord op stewardess Rachel ‘heeft alles verbrij­zeld’ bij poging zelfmoord

Een halfjaar na de moord op zijn ex-vriendin Rachelle in Abbenbroek is verdachte Rovilliën R. nog altijd niet in staat om verklaringen af te leggen. De man sprong na de dodelijke steekpartij van de Hartelbrug op de A15 en werd overreden door een vrachtwagen, maar artsen wisten zijn leven te redden. Fysiek is hij echter nog niet in staat om voor rechtbank te verschijnen.

20 juni