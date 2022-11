Stalker ontkent aansteken dodelijke brand: ‘Familie welkom om in gevangenis te komen praten’

Hellevoetsluis 'Ik grapte: je lijkt wel 'n stalker'

Evert R. staat vandaag voor de rechter vanwege brandstichting in Hellevoetsluis. Justitie linkt hem aan de dood van het echtpaar Lampers. Spil in de zaak is zijn ex Patricia de Vries. Dit is haar verhaal.

12 april