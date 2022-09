Stalker stuurt vrouw uit Spijkenisse erotische foto's, politie grijpt hem in Friesland

De vrouw werd al een tijdje lastiggevallen door de man, maar ze had geen idee wie hij was. Het account blokkeren hielp niet omdat de stalker gelijk een nieuw account aanmaakte en contact opnam. Uiteindelijk deed de vrouw aangifte. De politie stuurde de stalker eerst een bericht met het dringende verzoek om te stoppen. Daarin zijn ook de gevolgen gemeld, mocht hij tóch doorgaan.

Toen was het even stil. Maar ruim een maand later kreeg de vrouw opnieuw obsessieve seksueel getinte berichten en foto's. De recherche stelde een onderzoek in en kreeg de verdachte in beeld. Het stalken bleef ondertussen doorgaan.