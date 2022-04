Stroomnet dreigt overbelast te raken: bedrijven gevraagd uit te wijken naar andere tijden

Het stroomnetwerk in de regio piept en kraakt. De vraag naar elektriciteit is soms zo groot dat het netwerk het niet meer aankan. Bedrijven in Spijkenisse is daarom verzocht op piekmomenten rustiger aan te doen, een maatregel die volgens een woordvoerder van Stedin ook elders in de regio kan worden toegepast.