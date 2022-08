Supermarkt in winkelcentrum de Struytse Hoeck overvallen

Met video/update Zwemmer overleden in Haring­vliet: ‘Toen zoeken lang duurde, wisten we dat het niet goed was’

Een 31-jarige man uit Roemenië is zaterdagavond overleden in het Haringvliet bij Hellevoetsluis. Omstanders hadden gezien hoe de zwemmer kopje onder was gegaan in water. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

14 augustus