Syriër (25) vervolgd voor terroristisch misdrijf na bedreigen ambtenaren met aansteker

In welke context de bedreiging plaatsvond is niet bekend. Wel zeker is dat er drie ambtenaren bij zijn betrokken. De gemeente Hellevoetsluis, die het incident destijds niet naar buiten heeft gebracht, wil daar nu niets over zeggen omdat de strafzaak onder de rechter is. ,,Het hoort bij ons protocol om aangifte te doen als er sprake is van een situatie waarin een medewerker zich bedreigd voelt, maar wij communiceren hier in principe nooit actief over. Het is vervolgens aan de rechter om er een uitspraak over te doen’’ zegt een woordvoerder.