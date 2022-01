Tas met menselijke schedels gevonden in Zuidland

Shella (30) doodgesto­ken door ex-vriend (32) in Rotterdam: ‘Ze was een prachtige moeder’

Een 30-jarige vrouw is in de Rotterdamse wijk Bloemhof doodgestoken in de nacht van dinsdag op woensdag. Agenten vonden de vrouw in een woning, nadat een man (32) zich op het politiebureau Doelwater had gemeld. Hij vertelde aan de politie dat hij zojuist zijn vriendin had neergestoken.

