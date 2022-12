Taxi Overgaauw stopt en draagt werk over aan Nijholt en Niemantsverdriet

Uitbreiding

Taxi Overgaauw rijdt niet alleen particulieren maar doet ook het school-, zieken- en wmo-vervoer. Dat voor Taxi Nijholt is gekozen om dit deels over te nemen is niet raar: dit bedrijf verzorgt al het leerlingenvervoer en wmo-vervoer en krijgt een uitbreiding, met name in Voorne aan Zee. Voor Niemantsverdriet is het een vervoersopdracht waaraan zij in het verleden al jaren invulling gaf. Zij gaat het vooral doen in Spijkenisse en omliggende dorpen.