Te midden van al het oorlogsleed hielden eilanders zich vast aan het leven van alledag

onvoltooid verleden Egter van Wissekerke vertrok, maar was liever nog een tijdje burgemees­ter van Brielle gebleven

Het was tijd voor verjonging. Dat snapte Egter van Wissekerke zelf ook wel. Toch vertrok de Brielse burgemeester na een heel lange loopbaan in het openbaar bestuur van de vestingstad in april 1937 met pijn in het hart.

16 april