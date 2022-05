Tea Both stopt weken na de verkiezingen als raadslid van Goeree-Overflakkee

Eerder was al bekend dat Both niet verder zou gaan als wethouder. Wel is ze in maart nog geïnstalleerd als raadslid. Op aandringen van haar partij stond ze op een verkiesbare plaats. Ze twijfelde daar lang over. ‘De twijfel werd vooral ingegeven door het feit dat de ervaring leert dat raadslid zijn na een periode van wethouderschap lastig is’, schrijft Both.

Both ging toch op de lijst, omdat het moeilijk was om vrouwen te vinden die op een verkiesbare plaats wilden staan. Enkele weken na de installatie stopt Both met het raadslidmaatschap.

Both: ,,Het geeft ruimte om tot aan de installatie van een nieuw college me ten volle in te zetten voor onze prachtige gemeente en het geeft me ruimte in het zoeken naar werk na de periode van het wethouderschap.” Ze is eind 2018 wethouder geworden en was daarvoor sinds 2013 raadslid. Both wordt 10 mei opgevolgd door een vrouw, Liesbeth Keijzer.

De nieuwe coalitie op het eiland is aanstaande. VKGO, SGP, CDA en PvdA geven aan die te willen vormen. De partijen zijn in gesprek over de inhoud van een coalitieprogramma.

