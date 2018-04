Temptation-Cherish voelde geen sprankje verliefdheid voor Tim

Cherish geeft onomwonden toe aan presentatrice Goedele Liekens dat zij nooit verliefdheid voor Tim heeft gevoeld. ,,Het is een lieve jongen om te zien. Ik heb met hem gelachen. Maar eerlijk gezegd was hij op dat moment meer mijn beste maat. We hadden het gewoon leuk en hadden een klik. Maar het was totaal geen love voor mij.''

,,Zelfs geen sprankeltje verliefdheid?'' vraagt Goedele verbaasd. De Hellevoetse bekent dat ze het zelfs benauwd kreeg van de stapelverliefde Vlaming. ,,Hij was heel erg close en opdringerig. Hij deed ook zo de hele tijd bij Deborah. Deborah is mijn alles. Huisje, tuintje, kindje.'' Ze vindt het zelfs bizar hoe Tim ineens kon omslaan. ,,Ineens uit het niets was alles ineens Cher... Iedereen zei: Het is nu alleen maar Cher. Da's bizar.'' Goedele: ,,Wij zeggen dan: alsof er een zuignap aan je hangt....'' Volgens Cherish was Tim zelfs 'een bloedzuiger'. ,,Hij was gewoon lijm.''