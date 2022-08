Tennisclub verwacht veel nieuwe leden na opening van nieuwe locatie in Zuidland

Het tennispark heeft vijf tennisbanen, twee padelbanen en een kantine. Vrijwilligers zijn druk bezig met het inrichten van het park en de verhuizing. Al dat gezwoeg is zeker niet voor niets, weet voorzitter Arie de Snaijer. De club had onlangs nog rond de 250 leden. Het ledenaantal loopt gestaag op nu de opening van het park aan de Melkweg nadert. ,,We verwacht er dan veertig tot vijftig leden bij te hebben. Voor het einde van het tennisseizoen kan het aantal leden tot 350 zijn opgelopen.’’

Fusie

Vorig jaar gingen LTV Zuidland en LTV Bernisse uit Heenvliet samen verder als TV Bernissepark. Bij een fusie hoort een nieuw tennispark, stelt De Snaijer. ,,Op een nieuwe locatie kunnen we echt als nieuwe vereniging starten. Anders lijkt het meer dat de ene club in de andere opgaat en is het geen fusie.’’

Het inmiddels wat verouderde tennispark aan de Molendijk in Zuidland had bovendien een nadeel: er was geen ruimte meer voor de aanleg van padelbanen. Anders had de club tennisbanen voor padelbanen moeten opofferen. Padel, een combinatie tussen tennis en squash, is een populaire sport. Overal in het land worden padelbanen in rap tempo ingelegd. ,,We wilden ten opzichte van andere verenigingen niet achterblijven. We hebben nu zelfs ruimte voor een derde padelbaan als daar behoefte aan is’’, zegt De Snaijer.