Tessa verkoopt kleurrijke kleding: ‘Mijn advies: ga niet mee met de trends’

Cox rondde vorig jaar haar communicatiestudie af. Maar een baan in die branche, is niet voor haar weggelegd. ,,Ik liep stage bij bedrijven en schreef een scriptie, maar tijdens de opleiding kwam ik erachter dat een kantoorbaan niets voor mij is. Het einde van de studie naderde en ik werd wel een beetje zenuwachtig, want: wat nu?’’ Ze besloot dat dit het uitgelezen moment is om voor zichzelf te beginnen, een wens die ze stiekem al lange tijd had. Cox startte daarom een zelfstudie in het maken van een eigen webshop. Ze zette haar eigen site in elkaar, leerde over ondernemerschap en deed inkopen. Pearls & Pastels was geboren.