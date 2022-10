Thierry Baudet horen in Rockanje? Dat kost dan 3 euro

Thierry Baudet, de veelbesproken leider van Forum voor Democratie (FvD), komt op zaterdag 19 november naar Rockanje in het kader van de verkiezingen voor fusiegemeente Voorne aan Zee vier dagen later. De FvD-voorman zal die avond spreken in Beachclub Havana.

Bezoekers die deze politieke bijeenkomst in de strandtent bij het 1e slag willen bijwonen, moeten daarvoor 3 euro betalen, wel met een gratis drankje. FvD vraagt vaker geld voor dergelijke ontmoetingen, alleen het partijcongres is gratis. Voor Voorne-Putten is het heffen van een toegangsprijs nieuw. Volgens FvD kost een kaartje ‘slechts 3 euro om iedereen de mogelijkheid te geven om te kunnen komen.’

,,De énige oppositiepartij komt naar Voorne aan Zee”, prijst de partij aan op haar eigen site. ,,Ontmoet Thierry Baudet en onze geweldige kandidaten en ga met ons in gesprek over onze plannen voor Voorne aan Zee. Ook andere prominente FVD’ers zullen aanwezig zijn”, aldus de FvD, die adviseert snel een kaartje te reserveren. Ook Voorne aan Zee-lijsttrekker Erik Hoogzand en Eerste Kamerlid Johan Dessing zijn van de partij. De verkiezingsbijeenkomst begint om 20.00 uur.

Complotaanhanger

De komst van de landelijke FvD-leider naar het toekomstige Voorne aan Zee is op een moment dat Baudet in politiek in Den Haag onder vuur ligt, omdat hij een complotaanhanger zou zijn. Ook wordt hij mogelijk door de Tweede Kamer voor een week geschorst, omdat hij al langere tijd weigert zijn nevenfuncties, extra inkomsten en giften te melden. Hij vindt dat de Kamer daar niets mee te maken heeft, ondanks de richtlijnen die ervoor gelden om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen.

Vorige maand liep het voltallige kabinet de debatzaal uit, nadat Baudet had gesuggereerd dat D66-minister Sigrid Kaag in haar studententijd in het Engelse Oxford zou zijn gerekruteerd als spion.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.