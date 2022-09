Tiny houses, wonen op het water en woningsplitsen moeten woonproblemen in Voorne aan Zee oplossen

Grootse plannen voor Voorne aan Zee: vóór 2030 duizenden nieuwe huizen erbij

Op 1 januari 2023 is het zover: Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vormen dan samen Voorne aan Zee. In die fusiegemeente moeten genoeg woningen zijn voor elke doelgroep – van starters tot ouderen. Met een historisch krappe huizenmarkt is dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. Vóór 2030 moeten volgens de huidige plannen 4000 tot 5000 nieuwe woningen zijn gebouwd, verspreid over de nieuwe gemeente.

27 november