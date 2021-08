Tobias (37) vangt monstermeerval van 2,37 meter en behaalt daarmee record: ‘Het was afzien’

VideoEen monstermeerval. Zo mag je een vis van 2,37 meter lang wel noemen. Sportvisser Tobias Stuurman uit Spijkenisse ving ‘m en zette daarmee een record: het is de grootste meerval die ooit in de Benelux is gevangen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. ,,Het was alsof er een kanonschot werd afgeschoten in mijn arm.’’