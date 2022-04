Tóch groen licht voor twintig nieuwe woningen Nieuwenhoorn

Duizenden havenmede­wer­kers volgen ‘container­trai­ning’ tegen drugsronse­laars

Er is veel belangstelling voor de ‘containertraining’ in de Rotterdamse haven, waarbij het personeel leert zich te weren tegen drugsronselaars. Al 1700 medewerkers zijn geschoold en tot half juni worden er nog eens 2800 getraind. Er is inmiddels een wachtlijst van havenbedrijven die hun medewerkers willen trainen.

