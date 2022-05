Toeristen weten Hellevoetsluis moeilijk te vinden, maar dit plan moet daar verandering in brengen

Hellevoetsluis heeft alles in huis om een toeristische trekpleister in de regio te worden. Er is een vestinghaven met een rijk verleden, er is weelderige natuur en er zijn legio horecatentjes. Toch weten toeristen en dagjesmensen de vestingstad niet genoeg te vinden. Daar moet verandering in komen met het initiatief Beleef de Vestinghaven Hellevoetsluis.