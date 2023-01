Topjaar voor Historisch Museum Den Briel: niet eerder kwamen er zoveel mensen

Het museum stond in 2022 in het teken van het jubileumjaar: op 1 april was het exact 450 jaar geleden dat de Watergeuzen Den Briel innamen. Om die reden kwam het zwaard van geuzenaanvoerder Bloys van Treslong naar Brielle. Dat bijzondere object was nooit eerder in Brielle en hangt normaal op in de kerk in Oosterland in Noord-Holland.